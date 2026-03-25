De Kwakel – Afgelopen zaterdag is het eerste Vuurlijn-toernooi van het jaar gespeeld op de velden van Thamen in De Kwakel. De dag begon fris, maar al snel liet de zon zich zien en zorgde voor perfecte omstandigheden. Acht verschillende teams namen het tegen elkaar op in een reeks sportieve en spannende wedstrijden in de leeftijdscategorie Honkbal U15.

Gedurende de dag werd er niet alleen fanatiek gespeeld, maar ook volop gelachen en geleerd. De teams lieten mooi spel zien en zorgden samen voor een geslaagde en gezellige toernooidag. Na afloop werd de dag gezamenlijk afgesloten en vond de prijsuitreiking plaats. Urbanus uit Hoorn ging er met de hoofdprijs vandoor. Samen met de Flags, uit Lisse, wisten zij al hun wedstrijden te winnen.

Gryphons uit Rosmalen behaalde een knappe derde plaats. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd toernooi en wil alle teams, coaches en ouders hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme.

Op de foto: Geslaagd Vuurlijn-toernooi bij Thamen. Foto: aangeleverd.