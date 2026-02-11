Geslaagd optreden jongste judoka’s Judoschool Blaauw

Regio – Afgelopen week hebben de jongste judoka’s van regionale Judoschool Blaauw met succes hun judo-examen afgelegd. Het examen was bedoeld om in aanmerking te komen voor een nieuwe slip of band en werd door alle deelnemers met goed resultaat afgerond.

Tijdens het examen lieten de judoka’s zien wat zij de afgelopen periode hebben geleerd. Op de mat werden verschillende technieken gedemonstreerd, waaronder been-, heup-, schouder- en armworpen. Ook het grondwerk kwam uitgebreid aan bod, met onder meer houdgrepen en kanteltechnieken. Enkele judoka’s lieten zelfs al armklemmen en verwurgingen zien.

De trainers van Judoschool Blaauw zijn trots op de inzet en vooruitgang van hun leerlingen. “Iedereen heeft hard getraind en dat was duidelijk te zien tijdens het examen”, aldus de trainers. Alle judoka’s mochten na afloop hun nieuwe slip of band in ontvangst nemen.

Op het ontwikkelingstoernooi in Amsterdam-Zuidoost hebben vier judoka’s van Judoschool Blaauw uitstekende resultaten behaald. Alle deelnemers wisten meerdere partijen te winnen en keerden met mooie klasseringen huiswaarts. Willem liet een overtuigende indruk achter door al zijn drie wedstrijden te winnen met ippon. Daarmee eindigde hij als eerste in zijn poule. Ook Kidon kende een succesvol toernooi. Hoewel hij het soms spannend maakte en twee partijen pas in de golden score besliste, wist hij al zijn drie wedstrijden te winnen met ippon, wat hem eveneens de eerste plaats opleverde.

Heupworp

Voor Laura verliep het toernooi eveneens zeer goed. Zij won haar eerste partij van clubgenoot Danilo met ippon en won daarna ook haar twee overige wedstrijden overtuigend, wat haar de eerste plaats bezorgde. Danilo herstelde zich knap na zijn eerste verlies. In zijn tweede partij kwam hij eerst op achterstand, maar wist hij de score gelijk te trekken. In de golden score besliste hij de wedstrijd met een heupworp. Zijn laatste partij won hij vervolgens overtuigend met ippon, waarmee hij als tweede eindigde.

Vijfde plaats

Afgelopen zaterdag is Bjorn van der Linden in actie gekomen op het Nederlands Kampioenschap judo in Den Haag. Bjorn kwam uit in de leeftijdsklasse tot 18 jaar, in de gewichtsklasse +90 kg. Tijdens het toernooi liet Bjorn sterk judo zien en wist hij zich knap een weg te banen naar de wedstrijden om de medailles. Uiteindelijk mocht hij strijden om het brons. Deze wedstrijd werd helaas niet in zijn voordeel beslist, waardoor Bjorn het toernooi afsloot op een vijfde plaats. Ondanks het mislopen van een medaille is de vijfde plaats een zeer knappe prestatie. Bjorn behoort hiermee tot de top vijf van Nederland in zijn gewichtsklasse en leeftijdscategorie, een resultaat om trots op te zijn.

Op de foto: Afgelopen week hebben de jongste judoka’s van Judoschool Blaauw met succes hun judo-examen afgelegd. Foto: aangeleverd.