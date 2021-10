Geslaagd Halloween-feest op obs de Zuidooster

Aalsmeer – Wat een geweldige Halloween-dag hebben de kinderen en het enthousiaste team van obs de Zuidooster afgelopen vrijdag 29 oktober gehad. Al om 7 uur in de ochtend was het team een spannend doolhof aan het in elkaar zetten in de speelzaal. Daar werden alle groepen die dag om de beurt verwacht om een spannend verhaal te horen, een Halloween-modeshow te lopen, te kruipen door het doolhof en uiteindelijk te dansen in de Halloween danszaal.

Maar eerst werden alle kinderen ontvangen op het schoolplein door de juffen en meesters. Er waren veel heksen bij en daarom werd de heksendans opgevoerd. Niet alleen de juffen en meesters hadden zich verkleed, ook de leerlingen hadden veel aandacht besteed aan hun outfits.

In de pauze werden gezonde konijnenkeutels genuttigd. Al met al was het een heel geslaagd Halloween-feest voor iedereen.