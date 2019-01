Gereedschap snel weer retour

Uithoorn – Op maandag 14 januari om vier uur in de middag kreeg de politie een melding vanuit een kinderdagverblijf dat in de bosjes bij het Herman Gorterhof een aantal koffers in de bosjes lag. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en troffen een tas, een koffer en een gereedschapskist aan. De drie waren behoorlijk vol geladen, ze waren te zwaar om ermee aan de wandel te gaan. De politie is op onderzoek gegaan en stuitte op een Ford Transit die van zondag 13 op maandag 14 januari geparkeerd had bij het Herman Gorterhof. De eigenaar had niets gemerkt van een mogelijke inbraak en was op weg naar zijn werk gegaan. De koffer, tas en de gereedschapskist bleken wel afkomstig te zijn uit zijn bus. Alle spullen zijn retour aan hem gegeven. Er loopt een nader onderzoek.