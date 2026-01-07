Gerard Roling en Jeroen van Rijn winnen prijsbiljarten

Vinkeveen – Gerard Roling en Jeroen van Rijn zijn afgelopen week winnaar geworden van het prijsbiljarten van biljartclub De Merel/Thijmen van Veen Grond en Waterwerken 2025.

Met overmacht waren zij de allerbesten in de voorronden om in de finale meedogenloos af te rekenen met John Vrielink en Ton Brantsema, die kansloos tweede werden. De strijd om plaats drie werd gewonnen door Bert Fokker en Jan Kooyman, die Stefan v.d. Bergh en Kees Griffioen naar de vierde plaats stuurden. Vijfde werden Hans van Rijn en Peter Driehuis.

Biljartclub de Merel kan nog nieuwe leden gebruiken voor zowel de interne competitie op woensdagavond aanvang 19.30 uur als voor de Ronde Venen competitie. Opgeven en informatie: Café Biljart de Merel, Arkenpark Mur 43, Vinkeveen of 06 – 4794 4949 / 06 – 4794 4950, e-mail: demereldorus3@gmail.com.

Op de foto: De winnaars Gerard Roling en Jeroen van Rijn. Foto: aangeleverd.