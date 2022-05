Geraniummarkt en braderie in Centrum zaterdag

Aalsmeer – Op de zaterdag voor Moederdag, 7 mei, is het weer tijd voor de jaarlijkse Geraniummarkt op het Raadhuisplein en de braderie in de Zijdstraat in het Centrum. De afdeling Aalsmeer van Groei & Bloei organiseert de Geraniummarkt. Vele kwekers en bedrijven bieden diverse producten aan voor de tuin. Uiteraard zijn er geraniums te koop maar er is ook een grote keuze aan andere eenjarige en vaste planten, siergrassen, knollen en diverse kruiden. Natuurlijk is de Historische Tuin ook weer aanwezig met hun prachtige planten die ’s morgens al heel vroeg aangevoerd worden per praam. Bij de stand van de Groei & Bloei is een ruilmarkt voor teveel gezaaide planten en zijn kinderen van harte welkom bij kinderknutselclub ‘Pimp je vaasje’.

Bij goed weer verzorgt Aalsmeers Harmonie rond de klok van 13.00 uur een mini-concert vlakbij het beeld van Flora. In de Zijdstraat komen ongeveer 80 kramen te staan waar naast winkeliers en marktlui natuurlijk ook verenigingen, goede doelen en andere non-profit organisaties hun producten aan de man brengen. Aan de voet van Korenmolen de Leeuw komt een gezellig terras met lekkere hapjes en drankjes. De plaatselijke horeca is natuurlijk ook de hele dag geopend voor een drankje of een lekkere lunch.

Parkeren en Kika koeriers

Vanwege de verwachte drukte is parkeren in het centrum lastig, maar er kan zorgeloos geparkeerd worden in de parkeergarage van de Studio’s Aalsmeer, bereikbaar via de Van Cleeffkade. Bij de Kika kraam op de Geraniummarkt is een ‘garderobe’ voor uw aankopen als u verder wilt winkelen. Daar staan dit jaar ook weer Kika Koeriers de hele dag klaar om voor een (gulle) gift uw aankopen per bakfiets naar uw geparkeerde auto te brengen. Alle opbrengsten van de Kika kraam komen ten goede aan de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Komt u met de boot? Dan kunt u aanmeren aan het Praamplein dat bereikbaar is vanaf de Ringvaart of aan de Kolenhaven, achter watersportvereniging Nieuwe Meer. Kijk voor meer informatie op: www.aalsmeercentrum.nl