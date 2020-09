Genieloods publiekstrekker Open Monumentendag

Uithoorn – “Een topdag.” Zo omschreef een woordvoerder van het Uithoornse Comité de Open Monumentendag, afgelopen zaterdag. Ook burgemeester Heiliegers was present. Hij deelde het enthousiasme van organisatoren en bezoekers van de Genieloods op het historische terrein van het Fort aan de Drecht. “De geschiedenis leeft hier als het ware.” Zes monumenten in de gemeente Uithoorn deden mee aan de Open Monumentendag. Publiekstrekker dit jaar was de Genieloods. De Genieloods was slechts eenmaal geopend voor publiek voordat de nieuwe eigenaar, Coup Urban, start met uitgebreide restauratie. Zeker 150 bezoekers uit Uithoorn en van buiten kwamen op de gelegenheid af om de loods waar ze vaak al jaren langsrijden een keer van binnen te bekijken. Burgemeester Heiliegers deelde het enthousiasme van de organisatoren en bezoekers. “Het was de moeite waard, al was het maar vanwege de dakconstructie van de loods met de bijzondere traveeën. Ook leuk zijn de kleine tekeningen en schilderijtjes die zijn achtergelaten op het hout. Teksten en jaartallen zijn nog goed zichtbaar. De geschiedenis leeft hier als het ware.”

“Veel drukker dan vorig jaar”

Het Fort aan de Drecht zelf profiteerde met zeker 100 bezoekers van de massale belangstelling voor de loods. Ook het Spoorhuis, de theetuin bij de Tolhuissluis en brouwerij De Schans, vaste deelnemers aan de monumentendag, hadden niet te klagen over belangstelling. De Schans-eigenaresse: “Ik heb niet geteld, maar het was zeker veel drukker dan vorig jaar.”

De Hoeksteen was zaterdag de hekkensluiter; toen de voormalige kerk van architect Gerrit Rietveld om 3 uur openging, stonden belangstellenden al een kwartier voor de deur te popelen.

Smaakt naar meer

“Een topdag”, concludeerde een woordvoerder van het Uithoornse Comité, die de Open Monumentendag organiseerde. “Voor Uithoornse begrippen hadden we enorm veel bezoekers. Bezoekers die doorvroegen, met échte belangstelling voor ons erfgoed!”

En dat smaakt naar meer. In zijn toespraak meldde burgemeester Heiliegers dat de gemeente het aantal monumenten wil uitbreiden. Hij riep de Comité Uithoorn op om daarbij een adviserende rol te spelen. Naar verwachting zal het Comité graag gehoor geven aan die oproep. Voorzitter Peter Schat vertelde op de Monumentendag onder meer over de plannen om de unieke pantserstand beter toegankelijk te maken “fortofielen”.