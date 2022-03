Verkiezing gemeenteraad: Op naar het stembureau!

Aalsmeer – Aanstaande woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal in veertien locaties in de diverse wijken in de gemeente kunnen inwoners hun stem uit gaan brengen. Gekozen kan worden uit zes partijen: CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, D66, Groen Links en PvdA. Voor het eerst is het ook mogelijk om eerder naar het stembureau te gaan. Om de drukte te verdelen in verband met het coronavirus zijn vandaag, maandag 14 maart, en dinsdag 15 maart twee stembureaus open gegaan. Medewerkers zitten beide dagen klaar van 7.30 tot 21.00 uur in het Raadhuis op het Raadhuisplein en in de Proosdijhal aan de Edisonstraat in Kudelstaart.

Uitslagenavond

Stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen kan op de officiële stemdag, woensdag 16 maart, eveneens tussen 7.30 en 21.00 uur. Na sluiting van de stembureau’s zijn inwoners van harte welkom om in het Raadhuis, het huis van de democratie, de uitslagenavond bij te wonen. Juist in deze tijd waar democratie op diverse plekken onder grote druk staat, vindt de gemeente het belangrijk om hier bij stil te staan. Rond 21.30 uur worden de eerste uitslagen verwacht. Dit zijn de stemmen die op maandag en dinsdag zijn uitgebracht. Vervolgens zullen gedurende de avond alle voorlopige uitslagen van de stembureaus bekend gemaakt worden. Aan het einde van de avond zal min of meer bekend zijn hoeveel zetels elke partij behaald heeft.

Definitieve uitslag

De definitieve uitslag wordt maandag 21 maart om 10.00 uur bekend gemaakt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau in de raadzaal en is te volgen via de livestream op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl