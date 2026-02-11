Gemeentebelangen met Arjan Boere en Rolf Polak

Uithoorn – De definitieve kandidatenlijst van Gemeentebelangen is bekend. Op plek 9 en 8 staan Arjan Boere en Rolf Polak.

Arjan woont in de wijk Thamerdal, vlak bij het busstation van Uithoorn, en is druk met het thema duurzaamheid: “Voor mijn werk houd ik mij bezig met verlaging van CO2-uitstoot en omzetting van fossiel naar duurzame energie. In onze gemeente zullen we samen met elkaar hier ook mee aan de slag moeten bij woningen en bedrijven. Dit is een hele opgave die voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn.”

Rolf woont in de wijk Legmeer en heeft al twee periodes in de gemeenteraad erop zitten. Zijn voorliefde voor sport en cultuur steekt hij niet onder stoelen of banken: “Uithoorn en De Kwakel hebben veel sportverenigingen en er zijn veel culturele uitingen. Voor mij is dit, net als onderwijs, de basis voor een hechte gemeenschap waar ik mij voor wil blijven inzetten.”

Op de foto: Arjan Boere en Rolf Polak. Foto: aangeleverd.