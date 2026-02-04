Gemeente Uithoorn introduceert deelauto’s

Uithoorn – Vanaf nu zijn op verschillende vaste locaties binnen de gemeente Uithoorn vijf deelauto’s van Greenwheels beschikbaar. Met de deelauto’s wil de gemeente duurzaam reizen stimuleren, parkeerruimte slimmer benutten en inwoners meer flexibiliteit bieden in hun vervoerskeuze. Iedereen kan gebruikmaken van de nieuwe Greenwheels-auto’s, die staan op herkenbare, speciaal gereserveerde parkeerplekken. Zo weten inwoners precies waar zij de auto’s kunnen ophalen en weer terugbrengen. Het gaat om de volgende locaties: Burgemeester Kootlaan, ter hoogte van nummer 3/7, Potgieterplein, Arthur van Schendellaan, bij het parkeerterrein van sportcomplex MFA De Scheg, Bertram, op de hoek met Op de Klucht en de Faunalaan, bij de kiss-and-ride-plekken.

Met de uitbreiding van deelmobiliteit wil de gemeente Uithoorn inspelen op de groeiende behoefte aan duurzame en flexibele vervoersoplossingen. Deelauto’s dragen bij aan stimulering van duurzaam vervoer, doordat inwoners minder snel een eigen (tweede) auto nodig hebben. Ook vermindert dit de parkeerdruk, omdat een deelauto meerdere privéauto’s kan vervangen. En hoe mooi is het dat er meer ruimte op straat voor groen en ontmoeting ontstaat.

Samen naar duurzamere gemeente

Deelauto’s zijn een belangrijke stap in de ambitie van de gemeente Uithoorn om de mobiliteit in de gemeente te verduurzamen. Door inwoners laagdrempelig kennis te laten maken met deelvervoer werkt de gemeente toe naar schonere lucht, minder auto-verkeer en toekomstbestendige mobiliteit. Meer informatie: www.uithoorn.nl/deelauto.

Op de foto: De nieuwe Greenwheels-auto’s staan op herkenbare, speciaal gereserveerde parkeerplekken. Foto: aangeleverd.