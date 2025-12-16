Gemeente steunt Stichting Leergeld met 10.000 euro

De Ronde Venen – Stichting Leergeld De Ronde Venen zet zich in om kinderen uit gezinnen met een laag inkomen te ondersteunen, zodat ook zij kunnen meedoen met sport. Naast de contributie van een sportvereniging is ook sportkleding nodig, zoals een voetbaltenue of sportschoenen. Dat is niet voor alle gezinnen te betalen. Daarom overhandigt de gemeente eenmalig een cheque van 10.000 euro aan Stichting Leergeld De Ronde Venen. Met deze bijdrage kan de stichting ervoor zorgen dat kinderen niet langs de zijlijn blijven staan, maar actief kunnen meedoen.

Kinderen laten meedoen

Wethouders Cees van Uden (Armoede en Schuldhulpverlening) en Maarten van der Greft (Jeugd- en Jongerenbeleid): “We zijn blij dat Stichting Leergeld er is in De Ronde Venen. Kinderen mogen er niet de dupe van zijn wanneer hun ouders niet voldoende financiële middelen hebben. Dankzij de stichting kunnen talloze kinderen meedoen met sport, ook als daar thuis geen geld voor is.”

Lokaal en onafhankelijk

Kees Schouten is voorzitter van de stichting: “Kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar zijn erg kwetsbaar. In heel Nederland leven 230 duizend minderjarigen in armoede. Die lopen het risico om in een isolement te raken. Stichting Leergeld De Ronde Venen heeft de missie om deze kinderen volwaardig te laten meedoen in de samenleving, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en niet buitenspel komen te staan. Meedoen betekent meer dan sport alleen: het gaat om kansen op school, in sociale contacten en in mobiliteit. Daarom ondersteunt de stichting gezinnen ook met andere essentiële zaken, zoals passende kleding, laptops voor schoolwerk en fietsen om veilig en zelfstandig naar school of activiteiten te kunnen gaan. Zo blijft ieder kind betrokken, gehoord en gezien – en kan het toekomstgericht bouwen aan zijn of haar plek in de maatschappij. Het zou mooi zijn als alle kinderen in De Ronde Venen volwaardig mee kunnen sporten. Daar horen goede sportschoenen en -kleding bij.” Stichting Leergeld De Ronde Venen is lokaal en onafhankelijk. De stichting werkt volgens de landelijke succesformule van Leergeld Nederland.

Meer informatie: www.leergeldderondevenen.nl.

Bestuursleden van Stichting Leergeld De Ronde Venen ontvangen uit handen van wethouders Cees van Uden en Maarten van der Greft een cheque van 10.000 euro. Deze gemeentelijke bijdrage is bestemd voor sportkleding voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Foto: aangeleverd.