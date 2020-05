Gemeente start campagne tegen huiselijk geweld

Uithoorn – De gemeente Uithoorn sluit zich aan bij de landelijke campagne tegen huiselijk geweld ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet.’ Velen van ons zitten noodgedwongen thuis door het coronavirus. Dit kan tot gevolg hebben dat spanningen oplopen en daarmee ook de kans op huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne roept mensen op extra alert te zijn en melding te maken bij (een vermoeden) van huiselijk geweld. De gemeente sluit aan op de landelijke campagne met de campagne onder de noemer ‘Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld.’ Doel is om kinderen en mensen in kwetsbare posities te laten weten dat er hulp is, maar ook om omstanders op te roepen in actie te komen als zij iets merken. Het is een gezamenlijke campagne van het landelijk netwerk Veilig Thuis, het feministische platform De Bovengrondse en Vice Nederland. Een onderdeel van de campagne is de oproep aan iedereen om de actieposter ‘Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld’ te downloaden en op te hangen. Bijvoorbeeld op uw raam. De poster is onder andere te vinden via www.debovengrondse.nl/huiselijk-geweld.

Ria Zijlstra (wethouder Jeugd): ,,Dat in deze tijd de spanningen oplopen is niet vreemd want het thuiszitten begint zijn tol te eisen. Soms leiden deze spanningen tot agressie, huiselijk geweld en kindermishandeling. We vinden het als gemeente uiteraard belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Door de campagne willen mensen oproepen om een beetje extra op elkaar te letten. Of oproepen om advies of hulp te vragen als er zorgen zijn om een kind of iemand. Bel een hulpverlener, zij adviseren wat u kunt doen of bieden hulp.’

De campagne wordt in de gemeente Uithoorn onder andere online via Facebook, Twitter en de gemeentelijke website gevoerd. Zijlstra laat tot slot weten: ,,Is er serieus iets aan de hand? Bel 112 bij acuut gevaar. Bel anders Veilig Thuis op 0800-2000 voor advies of een melding. Bellen of chatten met de kindertelefoon kan ook via 0800-0432.