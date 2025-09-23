Gemeente start campagne ‘Isoleren en energie besparen’

Aalsmeer – Wilt u besparen op uw energierekening, meer comfort in huis én bijdragen aan een beter milieu? Dat kan door uw woning te isoleren en energie te besparen. De gemeente Aalsmeer helpt inwoners graag op weg met ondersteuning, korting en gratis advies. Deze week start in Aalsmeer en Kudelstaart een campagne over isoleren en energie besparen. De campagne is onder andere te zien op posters, in advertenties en op sociale media.

Waarom isoleren?

Isolatie zorgt voor een warm en comfortabel huis in de winter en een koeler huis in de zomer. U hoeft minder te verwarmen en bespaart daardoor op uw energierekening. Bovendien stijgt uw wooncomfort en de waarde van uw woning. En het is ook nog eens goed voor het klimaat. Ook huurders kunnen energie besparen door kleine maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van radiatorfolie of een waterbesparende douchekop.

Isolatieactie en subsidie voor woningeigenaren

Bent u eigenaar van een woning in Aalsmeer of Kudelstaart waarin u zelf woont? Dan kunt u meedoen aan de collectieve isolatieactie. De gemeente heeft samen met het Regionaal Energieloket het uitzoekwerk voor u gedaan en biedt een collectief aanbod waarin een helder overzicht staat van mogelijke isolatiemaatregelen, producten, en bijbehorende kosten. Denk aan vloer- en bodemisolatie, dakisolatie, spouwmuurisolatie en isolerend glas. Voor woningeigenaren van een (deels) slecht geïsoleerde woning met een relatief lage WOZ-waarde is er daarnaast tot €1000,- korting beschikbaar. Deze korting komt bovenop bestaande landelijke subsidies voor alle huiseigenaren, waardoor u nog meer kunt besparen. Het Regionaal Energieloket kan ondersteunen bij zowel het aanvragen van landelijke subsidie als de lokale korting.

Gratis hulp voor huurders

Ook als huurder kunt u energie besparen. Maak gratis een afspraak met een Energiecoach of Energiefixer voor een bezoek bij u thuis. Een Energiefixer voert direct kleine energiebesparende maatregelen uit, zoals het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie of ledlampen. Een Energiecoach is een vrijwilliger uit Aalsmeer of Kudelstaart die in een 1-op-1 gesprek inzicht geeft in uw energieverbruik en u tips geeft om op een eenvoudige manier energie te besparen.

Online informatieavond over de isolatieactie

Bent u huiseigenaar en wilt u meer weten over de isolatieactie? Kom dan naar de online informatieavond op dinsdag 7 oktober van 19.30 tot 20.30 uur. De actie wordt stap voor stap uitgelegd, u krijgt informatie over subsidies en u kunt vragen stellen aan experts van de gemeente en het Regionaal Energieloket. Aanmelden voor de online informatieavond kan via www.aalsmeer.nl/duurzaamheid.

Samen aan de slag

De campagne komt voort uit het Masterplan Energie. Dit plan is samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente gemaakt en stippelt de route uit naar een klimaatneutraal Aalsmeer in 2050. “We willen inwoners ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning”, zegt wethouder Sybrand de Vries. “Met deze campagne helpen we woningeigenaren én huurders om snel en voordelig stappen te zetten. Iedere stap telt. Zo maken we samen Aalsmeer en Kudelstaart toekomstbestendig.” Kijk voor meer informatie over het verduurzamen van uw woning, de isolatieactie, het maken van een afspraak met een energiefixer of energiecoach, en aanmelden voor de online informatieavond op: www.aalsmeer.nl/duurzaamheid.