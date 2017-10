Gemeente ruimt boten en ‘strafhaven’ op

Aalsmeer – In de bovenlanden van Aalsmeer Oost vlakbij de Waterwolftunnel van de N201 lag al jaren een half gezonken woonark op een plek die vroeger was ingericht als strafhaven voor boten en arken. Deze achtergelaten ark was al jaren een doorn in het oog en deed afbreuk aan de kwaliteit van het gebied.

Dit vond de varende boswachter ook. Begin september is in opdracht van de boswachter de woonark verwijderd en zijn ook de palen van de strafhaven opgeruimd. Hierdoor ziet het gebied er nu weer netjes uit. Tijdens deze opruimactie werd ook nog een gezonken boot gevonden. Ook deze is verwijderd.

Ogen en oren

Wethouder Jop Kluis: “Ik ben erg blij dat we nu een boswachter hebben die de ogen en oren van het Aalsmeerse watergebied is. Dit verdient onze mooie natuur in Aalsmeer. Onlangs hebben wij voor een tweede pakket maatregelen in het Groene As gebied een subsidie aangevraagd bij de provincie. Wij verwachten dit jaar een beslissing over de subsidieaanvraag. Na de toekenning van de subsidie wordt onder andere deze locatie aan de Takkade geschikter gemaakt voor dieren en planten in dit gebied en ingericht als een gemeentelijk natuurterrein.”

Groene As

De Groene As is een samenwerkingsprogramma van de provincie, Gemeente Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Bos, Gemeente Amstelveen, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Haarlemmermeer, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Meer informatie over de Groene AS vindt u op www.noord-holland.nl/groene-as/. De realisatie van de natuur binnen de Groene As is één van de programma’s waarmee de provincie zorgt voor het groen op de kaart in de Amstel, Gooi en Vechtstreek.