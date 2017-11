Gemeente nu officieel eigenaar van Loswal

Aalsmeer/Kudelstaart – De gemeente is nu officieel eigenaar van de Loswal aan de Herenweg in Kudelstaart. De procedure voor de aankoop is officieel afgerond. In april 2016 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verstrekken van een krediet voor het verwerven van de Loswal.

De aankoop hangt samen met de grondruil van de voormalige baggerakker aan de Uiterweg met de kop van het Stokkeland. Deze ruil heeft in april 2016 plaatsgevonden. De gemeente heeft hiervoor een bedrag van 96.000 euro ontvangen. Eerder had het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad gemeld dat de verwachte aankoopsom van de Loswal circa 40.000 euro zou bedragen.

Er is uiteindelijk overeenstemming bereikt met het Waterschap over een lagere koopsom. De gemeente is voor ‘slechts’ 19.000 euro de nieuwe eigenaar van de Loswal.

Gezien het verschil van de twee bedragen heeft de gemeente nog wat over in de ‘kas’ om de loswal een opknapbeurt te geven, in ieder geval om het plekje aan het water er gezelliger uit te laten zien met bijvoorbeeld bloem- of plantenbakken en wellicht ook parkeervakken.