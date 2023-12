Gemeente koopt praam van de Historische Tuin

Aalsmeer – De ruim tachtig jaar oude praam die door museum Historische Tuin in de verkoop is gedaan, heeft een nieuwe eigenaar gevonden. Het historische vaartuig is aangekocht door de Gemeente Aalsmeer en krijgt, na een opknapbeurt, een ‘representatieve functie’. De praam is rond 1940 gebouwd door scheepswerf Van Dam en werd destijds in gebruik genomen door kweker Aldert Keessen uit de Zijdstraat, later gevestigd aan de Uiterweg. Eind jaren tachtig kreeg de Historische Tuin het vaartuig in bezit. Hier werd de praam jarenlang gebruikt voor onder andere het vervoer van seringen en voor snoeiwerkzaamheden langs de waterkant. Omdat de Tuin dankzij een schenking binnenkort de beschikking krijgt over een nieuwe (werk)praam, besloot het de oude praam van de hand te doen. De andere historische vaartuigen in de collectie blijven onderdeel van het museum.

Hoogste bieder

De verkoop vond plaats door middel van een publieke verkoop aan de hoogste bieder. Op de laatste dag waarop biedingen konden binnenkomen, nam burgemeester Gido Oude Kotte persoonlijk contact op met het bestuur. Met instemming van de gemeenteraad bracht hij namens de Gemeente Aalsmeer een bod uit van 3.000 euro. Dit bod bleek het hoogste en daarmee is de gemeente de nieuwe eigenaar van de historische praam.

Trots

De verkoop werd vrijdag 15 december bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst van de Stichting Historisch Aalsmeer. De burgemeester nam hier een foto van de praam in ontvangst, waarmee de koop symbolisch werd gesloten. “Als burgemeester ben ik trots dat de gemeenteraad mij in de gelegenheid heeft gesteld om dit bod uit te brengen”, aldus Oude Kotte. “Mijn wens was om als gemeente weer een historische praam in eigendom te krijgen. Enerzijds om bij te dragen aan het conserveren van belangrijk cultuurhistorisch erfgoed. Anderzijds om onze betrokkenheid te tonen bij niet alleen de geschiedenis van Aalsmeer, maar ook bij de toekomst. We moeten nu op zoek naar een Pentamotor. Dus als iemand er één weet…”

Representatieve functie

De burgemeester benadrukte dat de aankoop ook een geste is richting iedereen die zich inzet voor de Historische Tuin en Oud Aalsmeer, samen verenigd in de Stichting Historisch Aalsmeer. De wetenschap dat het geld hier terecht komt, was een extra reden om juist deze praam aan te kopen. Het vaartuig komt volgens Oude Kotte zeker niet stil te liggen: “Eerst gaan we hem opknappen. Daarna krijgt de praam een belangrijke representatieve functie en gaat deze gebruikt worden voor maatschappelijke projecten en initiatieven. En natuurlijk zal de praam niet ontbreken bij de Pramenrace!”

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte krijgt een foto van de aangekochte praam uit handen van tuinchef Gerben de Vries (links) en bestuurslid Anton Temme (rechts).