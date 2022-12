Gemeente De Ronde Venen is het niet eens met nachtvluchten Schiphol

Van 2 januari 2023 tot en met 17 oktober 2023 gaat Schiphol onderhoud uitvoeren aan verschillende landingsbanen. Om toch voldoende vluchten van en naar Schiphol mogelijk te maken heeft Schiphol aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd of zij kunnen afwijken van de standaardregels over baan- en routegebruik. Dit betekent dat vliegtuigen dan ook tussen 23.00 uur ’s avonds tot 6.00 uur ’s ochtends deze banen kunnen gebruiken. Gemeente De Ronde Venen is het niet eens met deze plannen omdat de nachtvluchten zorgen voor overlast bij inwoners.

Met de huidige vluchtfrequentie en vluchtroutes staat de leefkwaliteit in De Ronde Venen al onder druk. Vluchten overdag en in de avond tijdens dagelijkse activiteiten worden door sommige inwoners al als storend ervaren. Vluchten in de nacht zijn van een andere orde. Zeker bij bewoners van oudere huizen waar geluidsisolatie matig tot slecht is. Of in huizen zonder ventilatierooster met een verhoogde geluidwering en mensen die met een raam open slapen. Die mensen worden vaker wakker van vliegtuigen die ’s nachts overvliegen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de nachtrust van deze inwoners.

Wethouder Cees van Uden: “De mogelijkheid tot nachtvluchten is niet gewenst in onze gemeente. En dat laten we Schiphol en het Rijk weten. Daarom versturen we een brief met onze weerstand tegen deze plannen.” Via deze link zijn de vliegroutes over gemeente te zien:

www.schiphol.nl/nl/schiphol-als-buur/pagina/woon-ik-onder-een-vliegroute.