Gemeente biedt hulp met energiebesparing via energiecoaches

Uithoorn – Heeft u een hoge energierekening, maar weet u niet hoe dat komt? Wilt u geen geld laten liggen en meer weten over energiebesparing? Goed nieuws! Vanaf 5 oktober is het mogelijk voor de inwoners van De Kwakel en Uithoorn om een gesprek aan te vragen met een energiecoach.

De gemeente wil graag inwoners helpen bij het omschakelen naar duurzame energie en het verduurzamen van hun woning. Daarom is de gemeente een energiecoachtraject gestart. Inwoners konden zich hiervoor opgeven. Tijdens een driedaagse cursus werden de cursisten opgeleid tot energiecoach. Als energiecoach geven zij duurzaamheids- en besparingstips in een één-op-één gesprek. Begin oktober gaan zij van start.

Het gesprek

Het gesprek met een energiecoach duurt ongeveer een uur en is coronaproof. Het kan zowel telefonisch, digitaal of, indien echt nodig, bij u thuis aan tafel op 1,5m afstand. Samen met de energiecoach kijkt u naar uw energierekening en waar de meeste winst te behalen is. Ook wordt er per ruimte gekeken wat de verdere mogelijkheden zijn. Op deze manier krijgt u beter zicht op uw energiegebruik en wat u kunt doen om energie te besparen.

Actie

De eerste 25 bewoners die een gesprek over energiebesparing hebben met een energiecoach, krijgen een cadeaubon ter waarde € 44,-*. De cadeaubon heeft een code die u verzilvert op de webshop van het Regionaal Energieloket. Op de webshop kunt u producten bestellen die u helpen bij het besparen van energie.

Wilt u meer weten over hoe u energie kan besparen in uw woning? Maak dan een afspraak met een energiecoach op www.bespaarafspraak.nl/uithoorn. Let op! Maak alleen een afspraak als u geen coronaklachten heeft. Heeft u een afspraak gemaakt en ontwikkelt u klachten? Annuleer dan de afspraak.

*U ontvangt alleen een cadeaubon als u die nog niet eerder heeft ontvangen van de gemeente.