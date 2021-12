Geen theater, Binding Bingo op kerstavond

Aalsmeer – Elk jaar speelt de Binding op 24 december een voorstelling voor het goede doel in de doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Vanaf eind augustus was een actieve groep jongeren met het script bezig, de leesavond in oktober was een succes en het beloofde een waar spektakel te worden. En toen liepen de besmettingscijfers op met de huidige coronamaatregelen als gevolg…

Het stuk was echt geschreven als theaterstuk, waardoor de deelnemers het niet geschikt achten om bijvoorbeeld te streamen of, zoals vorig jaar, in de vorm van een film beschikbaar te stellen. Het script gaat dus even in de ijskast en hopelijk is er volgend jaar voldoende ruimte om het weer op te pakken en alsnog neer te zetten zoals het bedacht is.

De Binding zou echter de Binding niet zijn als er niet is nagedacht over een alternatief op kerstavond. De deelnemers kwamen voor een creatief crisisberaad bijeen en daar kwam de Bonte Binding Bingo Bonanza uit! Een gezellige, spectaculaire, live gestreamde bingoshow waaraan op kerstavond vanuit de woonkamer via zoom aan meegedaan kan worden.

Vanaf 14 december kunnen bingokaarten gereserveerd worden via emailadres kerst@debinding.nl. Graag in de mail aangeven vanaf welk adres u meedoet op kerstavond (dit in verband met de prijsuitreiking, uiteraard wordt vertrouwelijk met deze gegevens omgegaan) en met hoeveel mensen u verwacht te gaan kijken. Meer informatie volgt binnenkort via www.debinding.nl en de sociale media kanalen van de Binding. Voor reserveringen of aanvullende vragen of suggesties is de Binding te bereiken via kerst@debinding.nl