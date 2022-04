Geen langere wachttijd bij aanvraag documenten in Aalsmeer

Aalsmeer – In de landelijke media zijn berichten verschenen over lange wachttijden bij gemeenten. Het gaat hierbij om de aanvraag van documenten, zoals paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen. In de gemeente Aalsmeer is er nu nog geen sprake van een langere wachttijd dan gebruikelijk.

Documenten

De standaard wachttijd bij de aanvraag van documenten is vijf werkdagen. U wordt wel aangeraden om op tijd een nieuw document aan te vragen. Vergeet niet bij het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs een actuele pasfoto mee te nemen. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs op www.aalsmeer.nl

Uittreksels en registers

De wachttijd bij de aanvraag van een uittreksel verschilt. Per type uittreksel kunt u de standaard wachttijd bekijken. Meer informatie is eveneens te vinden op de website van de gemeente (rubriek: uittreksels en registers).

Inschrijving andere gemeente

Staat u ingeschreven in een andere gemeente? Dan kunt u geen paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen bij de gemeente Aalsmeer.