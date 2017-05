Geen inbraak door sterk cilinderslot

Aalsmeer – In de avond of nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei is geprobeerd in te breken in een woning in de Mendelstraat. De bewoner kreeg bij thuiskomst de voordeur niet open. Er bleek getracht te zijn het cilinderslot uit te boren. Dit is niet gelukt, de boor is tijdens de ‘klus’ afgebroken. De politie heeft ook olie aangetroffen tijdens het sporenonderzoek.

Na de melding heeft de politie direct Burgernet ingeschakeld. Het gaf 94 deelnemers en enkele tips. Zo heeft een buurtbewoner laten weten een vrij nieuwe witte stationkar te hebben zien rijden. De wagen reed langzaam door de straat. De auto is gestopt en er stapte en man uit van ongeveer 20 jaar, 1.80 meter lang en een muts op. Lang is hij niet weggeweest, na enkele minuten stapte hij weer in de auto.

Mogelijk hebben de inzittenden van de auto te maken met de inbraak. De politie doet verder onderzoek. Mogelijk zijn er meer getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

De bewoner heeft overigens een sterk en stevig slot gekocht. Een kennis is gebeld om de cilinder uit de deur te halen. Ook deze poging mislukte omdat de boor afbrak. Een sleutelmaker is uiteindelijk gebeld en heeft het slot vervangen.