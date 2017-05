Geen hoofdklasse voor JO19-1 FCA

Aalsmeer – Zaterdag 20 mei speelde JO19-1 haar tweede wedstijd in de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse. De opdracht was simpel, na de nederlaag van vorige week moest er gewonnen worden om nog een rol van betekenis te spelen in de poule. Een nederlaag zou uitschakeling betekenen en ook een gelijkspel zou zorgen voor een bijna zekere uitschakeling. Het team mocht op het hoofdveld spelen en in samenwerking met Ruben Uithol waren er spelers van JO9 aanwezig die samen met de jongens op mochten lopen. De scheidsrechter werkte graag mee aan deze leuke opkomst die ook door de spelers en supporters van HSV uit Heiloo, de tegenstander van zaterdag, werd gewaardeerd. Het aanwezige publiek zag een sterk HSV, maar ook FC Aalsmeer kreeg diverse kansen, maar benutte deze niet. Het werd 1-0 voor HSV in de eerste helft en de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-1 voor HSV. Het enige doelpunt van FCA werd gemaakt door uitblinker Daan. Voor FCA is promotie naar de hoofdklasse bekeken, over en uit. Aanstaande zaterdag 28 mei wacht de laatste wedstrijd van de nacompetitie. FCA gaat op bezoek in Wormerveer en speelt tegen WSV. Te hopen is dat de mannen zich nog één keer kunnen opladen om een prachtig seizoen mooi af te sluiten!