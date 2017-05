‘Gedoe’ om intocht Sint in Amstelveen

Aalsmeer – Misschien wel gelezen, de Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen heeft het bijltje erbij neergelegd. Ze gaat de Sinterklaasintocht niet meer organiseren. Redenen zijn het verlaat afgeven van de benodigde vergunning, de steeds strengere regels wat verplichtingen betreft en de bemoeienissen van het college omtrent de kleur van de Pieten.

Op facebook reageerde de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer teleursteld en een beetje boos: “Wat is dat nu weer, m’n collega niet meer welkom in Amstelveen? Kom op, Amstelveen, een kinderfeest afpakken kan toch nooit de bedoeling zijn!”

In de middag volgde een reactie van de gemeente Amstelveen. Dat het Comité zich voor de intocht teruggetrokken heeft, betekent niet dat de Goedheiligman niet op bezoek komt in Amstelveen. “De gemeente gaat de komende weken in overleg met organisaties om te zorgen dat het Sinterklaasfeest gewoon doorgaat voor alle kinderen in Amstelveen”, aldus de voorlichter van onze buurgemeente.

Sinterklaas in Aalsmeer

Gelukkig maar, want dit kinderfeest is te leuk en altijd heel spannend voor de jonge inwoners. Mocht er een nieuw team gevormd zijn om de organisatie op zich te nemen: Ga eens langs bij de Stichting Sinterklaas in Aalsmeer. Deze groep bestaat uit zo’n vijftig enthousiaste en fanatieke dames en heren en heeft al heel wat ‘stormen’ doorstaan wat de organisatie betreft. Niet overigens als het om de kleur van de Pieten gaat. De groep heeft hier een ‘eigen draai’ aangegeven, zonder inmenging van het college of de gemeenteraad… Al vele jaren succesvol en tot tevredenheid van alle (jeugdige) bezoekers. In Kudelstaart is het trouwens ook al jaren goed geregeld en is de intocht van Sinterklaas een groots feest voor kinderen dankzij carnavalsvereniging De Pretpeurders.

Gewoon blijkt niet zo vanzelfsprekend te zijn. Zonder vrijwilligers geen Sint-intocht en geen Feestweek, Pramenrace, etc. Dank allemaal, jullie zorgen voor een altijd bruisend Aalsmeer!