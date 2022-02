Gebedsmoment voor vrede in Doopsgezinde kerk

Aalsmeer – Met grote zorgen volgt menigeen het nieuws rond Oekraïne. Gevoelens van paniek en machteloosheid zullen door velen gedeeld worden. U bent van harte welkom om samen te komen op zaterdag 26 februari om 17.00 uur in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer (Zijdstraat) om te bidden voor vrede, in steun voor de bevolking en in de hoop een licht te zijn voor de mensen in Oekraïne. Ds. Paul F. Thimm en zr. Miekje Hoffscholte zullen deze dienst leiden. Niet enkel de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, maar ook andere gemeenten in het land zullen aansluiten.

U bent van harte welkom om bij dit gebedsmoment aanwezig te zijn. De bijeenkomst is ook te volgen via de livestream: https://www.youtube.com/watch?v=W2UJIrO4Q6w