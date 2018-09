Gasloos wonen in De Maricken in Wilnis

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen en Bouwmaatschappij Verwelius zijn overeengekomen dat de laatste ruim 200 woningen van De Maricken Fase I in Wilnis gasloos worden. Sinds 1 juli 2018 zijn netbeheerders niet meer verplicht tot het aansluiten van nieuwbouwwoningen op het gasnet.

Deze ontwikkeling is heel snel gegaan maar is maatschappelijk gezien heel gewenst. Het is een belangrijke stap in het bestrijden van klimaatverandering en speelt in op de gevolgen van het verminderen van de aardgaswinning in Groningen.

Hoewel de woningbouwplannen in een gevorderd stadium waren, zetten gemeente De Ronde Venen en Bouwmaatschappij Verwelius alles op alles om gasloze woningen te realiseren. Wethouder Schuurs is verheugd: “De gemeente De Ronde Venen heeft zowel een intentieovereenkomst Aardgasvrije Nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam getekend als het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw regio Utrecht. Ik ben verheugd dat we deze ambities kunnen waarmaken in De Maricken.”

De komende periode gaan gemeente en Verwelius samen de technische uitvoering uitwerken om een alternatief te vinden voor aardgas. Gerrit Verwelius: “We zijn nu samen met de gemeente op zoek naar alternatieven voor gas bijvoorbeeld met warmtepompen. Deze technische uitdaging gaan we als bedrijf graag aan.”