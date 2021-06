Uithoorn – Deze middag omstreeks één uur is een gaslek ontstaan op de Wilhelminakade in Uithoorn. De kade is ter hoogte van de Petrus Steenkampweg afgesloten. Netbeheerder Stedin is aanwezig om het lek te repareren. Ook de brandweer is ter plaatse. Er hoeven geen woningen ontruimd te worden. Hoe het gaslek is ontstaan is (nog) niet bekend.

