Garby Aalsmeer leest voor op De Stek

Aalsmeer – Dinsdag 10 oktober was Dag van de Duurzaamheid. Dit was voor Yvette Koehler, alias Garby Aalsmeer, de aanleiding om te gaan voorlezen aan een groepje kinderen van de BSO Solidoe De Stek. Nadat zij zich had voorgesteld, legde zij uit dat zij Garby Aalsmeer is begonnen om zwerfafval te bestrijden in de gemeente Aalsmeer, omdat er goed voor de aarde gezorgd moet worden, omdat mensen er maar te gast zijn. En dus dat men geen afval moet laten slingeren, maar dit in een afvalbak moeten aanbieden voor recycling. Want veel afval is een grondstof voor een nieuw product!

Wereld van Voedsel

Daarna las zij twee verhalen voor uit het speciaal voor de Dag van de Duurzaamheid uitgebrachte boek ‘De Wereld van Voedsel’. Het eerste verhaaltje heette ‘Buitenbeentjes’. Het verhaal verteld hoe Lukas tot het besef komt dat er groenten en fruit zijn die doordat ze er anders uitzien, niet in de winkel verkocht kunnen worden en zèlfs weggegooid worden, terwijl de smaak precies hetzelfde is!

De moraal van dit verhaal was: “Het is bij groenten en fruit net als bij mensen: Ga nooit alleen af op het uiterlijk en sluit niemand uit. Want de binnenkant is net zo mooi als van ieder ander!”

Kookchallenge

Het tweede verhaaltje heette ‘De Kookchallenge’. Dit verhaal gaat over een klas met leerlingen die een reis naar Nigeria kunnen winnen door het meeste geld in te zamelen met een kookchallenge. Wouter, Nikki en Jasmijn gaan meteen enthousiast aan de slag met het doorzoeken van vele kookboeken ter inspiratie. Uiteindelijk besluiten ze Pasta Pollo te gaan maken. Maar bij het boodschappen doen blijkt dat pestkop Rick hun overleg heeft afgeluisterd en heeft het recept gepikt!

Het drietal gaat ten einde raad naar de buurman van Nikki, die een biologisch restaurant heeft. Hij stelt het drietal gerust: “Geen zorgen, ik heb een veel beter plan dan Pasta Pollo! Iets wat helemaal hip is in deze tijd. Mensen willen tegenwoordig vooral gezond en biologisch eten. En, daar betalen ze ook meer voor! Op mijn menukaart staat biologische groentespaghetti. Die is echt enorm populair bij mijn klanten en ik weet zeker dat jullie met dit gerecht veel geld zullen ophalen.” En ze wonnen!

Mocht u op de hoogte willen blijven van wat Garby Aalsmeer allemaal bezighoudt op het gebied van Duurzaamheid? Dan kunt u haar volgen op haar Facebookpagina met gelijke naam.