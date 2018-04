Ganzen met kuikens in Hornmeer

Aalsmeer – “Vorige week woensdag viste ik voor het eerst dit seizoen met mijn buurman Marco op karper. We kozen de kom water achter de kinderboerderij Boerenvreugd in de Hornmeer. De vissen wilden niet bijten en we genoten dan maar van het lekkere weer. Ineens kwamen deze twee koppels ganzen met hun kuikens voorbij zwemmen. Als fotograaf heb ik altijd een camera in mijn vistas zitten en schoot dit plaatje. Voetballen is leuk fotograferen, maar natuur en dieren fotograferen is misschien nog wel leuker”, aldus Ruud Meijer uit Rijsenhout.