Ga niet in zee met kofferbakverkopers

Aalsmeer – Op woensdag 15 november heeft de politie een aantal meldingen gekregen van inwoners, die in het Centrum benaderd waren door een verkoper van messen en pannen. De persoon had in de kofferbak van zijn auto diverse sets liggen en bood deze tegen een ‘weggeef’-prijs aan. Volgens de verkoper pannen en messen van bekende merken waarvoor in de winkels minimaal het drie- of wel vier-dubbele gevraagd wordt.

Agenten zijn een kijkje gaan nemen op de pleinen in het dorp, maar de verkoper is niet meer aangetroffen. Aangeraden wordt vooral niet met dergelijke verkopers in zee te gaan. Veelal betreft het hele goedkope sets, die de betaalde prijs absoluut niet waard zijn.

Regelmatig duiken in Aalsmeer en omgeving ook verkopers op die zogenaamd dure kleding, waaronder jassen van bekende merken, verkopen vanuit de kofferbak van hun auto. Hiervoor geldt hetzelfde: Niet doen, de kleding is niet van het betreffende merk en dus zeker de vraagprijs niet waard.

De verkoper van de messen en pannen reed in een zwarte Mitsubishi. Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben, zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Nogmaals, koop geen messen, pannen, kleding of wat dan ook vanuit een auto. Geheid een dure miskoop!