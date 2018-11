Fruit en groente dagen bij de Eendracht in Mijdrecht

Mijdrecht – In een tijd dat pepernoten hoogtij vieren en wij ons klem eten aan de chocolade letters, is het goed om af en toe eens wat groente en fruitdagen in te lassen. Zo heeft OBS De Eendracht een gezonde beslissing genomen en nemen de leerlingen drie dagen per week alleen iets te drinken mee. Op deze dagen staan er in alle groepen bakken met een gezonde traktatie en proeven sommige leerlingen allerlei fruit en groenten voor de eerste keer. Soms onwennig, maar meestal komt de reactie dat ze er graag nog meer van willen eten. Pure winst, zo vinden de leerkrachten van OBS De Eendracht. De leerlingen zijn dit met hen eens! Als leuke extra weten sommige kinderen zelfs nog grapjes uit te halen met de schillen. Een fruitfeestje!