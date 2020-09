Frans Hakkemars over het beeld ‘De Roode Vos’

Uithoorn – De gemeente Uithoorn is gestart met de serie ‘Kunst die je bij blijft’. In deze serie gaan inwoners met burgemeester Pieter Heiliegers in gesprek over hun favoriete kunstwerk in de buitenruimte. In deze tweede aflevering van ‘Kunst die je bij blijft’ gaat Heiliegers in gesprek met Frans Hakkemars. Hakkemars, zelf ook kunstenaar, heeft zich opgegeven omdat hij graag wil vertellen waarom hij heeft gekozen voor het beeld De Roode Vos op het plein aan de Schans bij het Rechthuis. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Gerard van Hulzen, geboren in Uithoorn.

Burgemeester Pieter Heiliegers wilde als eerste van Hakkemars weten of hij vindt dat het kunstwerk op de juiste plek staat. De gemeente bekijkt momenteel namelijk welke beelden in de buitenruimte een andere plek moeten krijgen, zodat ze beter tot hun recht komen. Maar volgens Hakkemars staat de Roode Vos op de juiste locatie. Ook al staat de vos ‘ietwat verscholen in de struiken’. “Maar daar houden vossen wel van,” lacht Hakkemars. ,”Van 1827 tot 1955 heeft op deze plek de tabaksfabriek gestaan. Ik dacht altijd dat de Roode Vos de naam was van deze fabriek, maar dat blijkt niet het geval. Het is een merknaam voor pruimtabak.” Hakkemars vervolgt: ”Een soortgelijk beeldje sierde de gevel van de Uithoornse tabaksfabriek ‘Jan de Ruyter’. Daar is dit beeld op geïnspireerd.”

Heiliegers is ook gecharmeerd van het kunstwerk. ”Het herinnert ons aan de gloriejaren van de tabaksfabriek.. De fabriek heeft er heel lang gestaan, zo’n 128 jaar, en zegt iets over hoe ondernemend de dorpen Uithoorn en De Kwakel zijn. En het is natuurlijk ook heel leuk dat het door een kunstenaar uit Uithoorn is gemaakt.”

Gerard van Hulzen

Gerard van Hulzen maakte in de loop der jaren honderden kunstwerken geïnspireerd door de natuur en de omgeving van het Fort aan de Drecht. Van Hulzen is geboren op 11 augustus 1946 in Uithoorn. Hij bracht het grootste gedeelte van zijn jeugd door in Amsterdam, waar zijn interesse voor de beeldende kunst ontlook. Hij is in 2015 overleden.

Goede herinneringen

Hakkemars heeft ook voor de Roode Vos gekozen omdat hij er veel goede herinneringen aan heeft: ”Het is vijftien jaar geleden dat het beeld op deze plek geplaatst is. De gemeente heeft mij gevraagd om op die dag mijn voorstelling Reintje de Vos te spelen. Deze voorstelling is een bewerking van het al eeuwenoude verhaal Van den Vos Reynaerde. Dat was erg leuk om te doen. Ik heb de voorstelling daarna ook nog op scholen gegeven. Wat verder leuk is om te vertellen is dat De Roode Vos ook voorkomt in het kinderboek over de geschiedenis van Uithoorn van Caroline Smeets ‘Een lange nacht in het Rechthuis’ dat zij schreef in het kader van ‘Gemeente Uithoorn 200 jaar’.

Wandelroute Oud Uithoorn

Het beeldje is onderdeel van de wandelroute Oud Uithoorn https://onh.nl/routes/wandelroute-oud-uithoorn Daar vind je ook meer informatie over de Uithoornse tabaksfabriek ‘Jan de Ruyter’ en het beeld De Roode Vos. Het gesprek tussen burgemeester Pieter Heiliegers en Frans Hakkemars is op film te zien op de Facebookpagina van de gemeente Uithoorn.