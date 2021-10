Fractievoorzitter Dirk van der Zwaag lijsttrekker VVD

Aalsmeer – De VVD Aalsmeer Kudelstaart heeft op 20 oktober unaniem huidig fractievoorzitter Dirk van der Zwaag als lijsttrekker gekozen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Dirk is al jaren een vertrouwd gezicht in de Aalsmeerse politiek en werd fractievoorzitter in 2018 toen Robert van Rijn wethouder werd voor de plaatselijke VVD. Van der Zwaag (1960) is al jaren zelfstandig ondernemer en werkzaam als interim-manager en adviseur op het vlak van financiën en control bij hoofdzakelijk gemeenten.

Verkiezingsprogramma

Tevens is ook het verkiezingsprogramma ‘Wij doen het samen in Aalsmeer’ vastgesteld. De standpunten en plannen van dit programma worden binnenkort gepresenteerd. De lokale VVD kiest voor samenwerking als rode draad in het programma rondom de Aalsmeerse thema’s wonen, ondernemen, economie, duurzaamheid, zorg en ontspanning.

Herkenbaar duo

Robert van Rijn (1977), woonachtig in Rijsenhout, is kandidaat-wethouder voor de VVD en wil graag zijn karwei, gedurende een volgende periode, afmaken in Aalsmeer. Van der Zwaag en Van Rijn zijn een herkenbaar duo die laten zien dat je op alle vlakken moet samenwerken om Aalsmeer weer een stuk mooier te maken: in de gemeenschap, samen met ondernemers, met inwoners, en met alle politieke stromingen. “We doen het samen in Aalsmeer”, aldus Van der Zwaag en Van Rijn.

Foto: Robert van Rijn (wethouder) en Dirk van der Zwaag (lijsttrekker).