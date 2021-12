Foute Muziek Bingo met Sint op Radio Aalsmeer TV

Aalsmeer – Op vrijdag 3 december komt er hoog bezoek in de Radio Aalsmeer studio. De Aalsmeerse Sint komt langs. Deze multi-getalenteerde man kan namelijk ook een Bingo organiseren. Samen met hosts Mark en Eric wordt er een Sinterklaas Foute Muziek Bingo georganiseerd waar de kijkers en luisteraars aan mee kunnen doen vanuit huis.

Helaas is de derde lockdown een feit. Hoog tijd om een gezellige avond vanuit huis te beleven! In de eerste twee lockdowns entertainde het team van de Mark en Eric Show met de welbekende pubquizzen. Nu dus een Muziek Bingo.

“In rap tempo komen een hoop verschillende nummers voorbij, de mensen thuis kruizen met hun eigen bingokaart de nummers aan”, aldus Mark Simoons. “Meedoen is simpel, bezoek de website www.markeneric.nl en maak jouw eigen bingokaart aan”, vertelt Eric Spaargaren. Ook komt Erna Kuin langs en vertelt een geweldig Sinterklaasgedicht! De Bingo start om 20.00 uur en gaan door tot 22.00 uur. Natuurlijk gaat de Zoom aan zodat er toch nog een groot Sintfeest met elkaar is! Meekijken kan via kanaal 12 van Radio Aalsmeer.

Foto: Eric en Mark, Foute Muziek Bingo met Sint vrijdagavond.