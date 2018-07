Fotowedstrijd ‘watererfgoed’

Regio – Een leuke bezigheid in de vakantie en iedereen kan meedoen: jong, oud, amateur of professional. Maak een foto met je telefoon, een drone of dure camera, maakt niet uit.

Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen.

Wat is ‘watererfgoed’?

Alles wat te maken heeft met onze waterhuishouding: dijken, sluizen, gemalen, molens, rivieren, weteringen, ringvaarten, noem maar op.

Daarbij heeft water ons eeuwenlang geholpen het land te verdedigen door het gebruik van waterlinies. Denk aan de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dus ook de linie kan het onderwerp van je foto zijn: vestingsteden, inundatiegebied, forten, etc. Om een voorbeeld te geven: de Kromme Mijdrecht speelde een rol in de waterlinies om het omringend landschap onder water te zetten.Kortom, keus genoeg en wees creatief… er mogen best mensen of dieren op staan, of maak een selfie! De wedstrijd wordt georganiseerd door de Stichting Oude Hollandse Waterlinie en de foto dient wel te zijn gemaakt binnen dat gebied. Kijk op www.oudehollandsewaterlinie.nl en klik op de tegel fotowedstrijd. Daar vind je alle benodigde info. Foto’s insturen kan tot 30 september naar contact@ohwl.nl

Naar dit mailadres kan je ook eventuele vragen sturen