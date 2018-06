Foto’s en beelden op Wester-Amstel

Amstelveen – Van vrijdag 22 juni tot en met zondag 8 juli is er weer een nieuwe expositie te bewonderen op Wester-Amstel. Ditmaal wordt de buitenplaats opgesierd met foto’s van Corry Zwart en beelden van Truus Pot

Corry Zwart

De bloemenfoto’s van Corry Zwart laten de sprookjesachtige schoonheid van het kleine detail zien, waarbij licht en kleur de hoofdrol spelen. De bloei is fascinerend, maar het verval dat daarna inzet evenzeer. Het laat zien hoe teer en kwetsbaar de natuur is, maar toont ook haar vermogen om tot verwondering te brengen.

Truus Pot

Truus Pot maakt abstracte beelden en werkt daarbij het liefst in albast. Albast is een transparante steensoort waar licht doorheen valt als je dun werkt. En dat is precies wat Pot doet, dun werken en het liefst steeds dunner. Bij het polijsten van haar werk wordt zij vaak verrast door de kleur en de tekening in de steen.

De expositie is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Honden worden niet toegelaten.

Buitenplaats Wester-Amstel is gehuisvest aan de Amsteldijk-Noord 55 in Amstelveen. Kijk voor meer informatie op: www.wester-amstel.nl