Fotokring Uithoorn kruipt in de huid van bekende fotograaf

Uithoorn – Elk jaar organiseert de Fotokring Uithoorn onder leiding van hun nestor Marcel van Balken een jaarwedstrijd voor de leden. Dit jaar moesten de leden zich laten inspireren door een bekende fotograaf.

Aan deze zogenaamde jaaropdracht is altijd een thema verbonden. De leden krijgen in september, aan het begin van het seizoen, een envelop waarin de opdracht beschreven staat. Deze keer kreeg iedereen de namen van twee bekende fotografen die ter inspiratie moesten dienen. Volgens de beschrijving was nadrukkelijk niet de bedoeling om een kopie van diens werk te maken, maar juist iets wat die fotograaf ook gemaakt zou kunnen hebben, of waar het werk van die fotograaf je op een idee bracht om eens buiten je eigen comfort zone te gaan fotograferen.

De interpretatie van de opdracht was tamelijk breed op te vatten, waardoor er tijdens de kringavond van bespreking en jurering maar liefst 21 foto’s werden ingeleverd. Ieder lid die een foto had meegenomen, mocht toelichten hoe hij of zij tot deze foto was gekomen, en op welke wijze de inspiratie gehaald was uit werk van de bekende fotograaf. Namen als Erwin Olaf, Frans Lanting, Vivian Maier en Willem Diepraam kwamen voorbij. De andere leden mochten hun mening geven over de foto, zowel inhoudelijk als qua mate van inspiratie.

Het werd een interessante, levendige kringavond, waarna gestemd werd welke foto de jaaropdracht gewonnen had. Dit jaar bleek er een aequo te zijn, waarbij Hans van der Pol (geïnspireerd door Paul de Nooijer) de eerste helft van het jaar als winnaar de mooie trofee thuis mag neerzetten en Florian Vermeulen (geïnspireerd door Cor Jaring) de tweede helft.

Inmiddels staan veel foto’s van die kringavond op de website: zie www.fotokringuithoorn.nl.

Foto geïnspireerd door Cor Jaring. Foto: Florian Vermeulen.