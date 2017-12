Fotogroep sluit 2017 af met competitie

Aalsmeer – Met de tweede ronde van de interne fotocompetitie, heeft Fotogroep Aalsmeer op passende wijze het jaar 2017 afgesloten. Het thema voor de competitie was dit keer straatfotografie. Net als in de eerste ronde kwam nieuwbakken lid Henk Vos als winnaar uit de bus, dit keer met prachtige foto’s waarin besneeuwde straten en mensen centraal stonden.

Het thema straatfotografie kwam dit seizoen al aan bod in een lezing en tijdens de fotodag in november werd flink op het onderwerp geoefend. De leden van de fotogroep presenteerden dit keer 23 kleurenfoto’s en 20 zwart/wit foto’s. Uit de diversiteit van de ingebrachte foto’s bleek dat de amateurfotografen vooral geïnspireerd waren door de recente sneeuwbuien, de fototocht in Amsterdam of hun vakanties.fotografie

Beoordeling

Tijdens de interne competitie worden de foto’s (anoniem) tentoongesteld en vervolgens beoordeeld door mede-clubgenoten, die na lang wikken en wegen iedere foto een cijfer gaven. De eerste en tweede prijs in de categorie Kleur gingen naar Henk Vos, die een hevige sneeuwbui trotseerde voor het maken van zijn fraaie en spannende foto’s. Zijn winnende inzending behaalde het gemiddelde cijfer van bijna een 8! De derde prijs bij de kleurenfoto’s was voor Anton van Overveld. Henk Vos won ook met zijn zwart/wit inzending; een prachtig straatbeeld, wederom in de sneeuw. Anton van Overveld en Adrie Kraan deelden de tweede en derde plek in deze categorie.

Na afloop van de competitie werden een groot aantal foto’s besproken, waardoor het opnieuw een leerzame avond was!

Makro-fotografie

In de eerste maanden van 2018 staat makro-fotografie op de agenda van Fotogroep Aalsmeer. Ook wordt er door de fotografen met enthousiasme gewerkt aan de jaarlijkse tentoonstelling in de Historische Tuin, dit keer met als onderwerp ‘Water’. Kijk voor meer informatie op www.fotogroepaalsmeer.nl

Foto: Winnende foto Henk Vos (Categorie Kleur).