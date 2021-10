Flowerweekend met kunst, bloemen en activiteiten

Aalsmeer – Van 2 tot en met 5 oktober vindt het Flower Weekend plaats: een lang weekend met bloemen, kunst en activiteiten op drie bloemrijke locaties in Aalsmeer. Bij de Historische Tuin, het Flower Art Museum en FloriWorld zijn mooie bloemcreaties te zien en is van alles te beleven. Door corona was het afgelopen juni wederom niet mogelijk om het jaarlijkse Aalsmeer Flower Festival te organiseren. Met het Flower Weekend willen de organisaties toch iets van zich laten horen en het publiek trakteren op leuke en bloemrijke activiteiten. Diverse arrangeurs gaan aan de slag om verrassende bloemcreaties te maken. Daarnaast zijn er workshops en andere activiteiten.

Bloemen en kunstwerken

In tuinbouwmuseum Historische Tuin is bloemwerk te zien van Tineke Geerlings, Michael van Namen en Marleen Straathof. In het weekend van 2 en 3 oktober zijn er dagelijks publieksveilingen en trekheestervaartochten. Marleen Straathof geeft mini-workshops kransen maken. Ook is er speciale aandacht voor dahlia’s en kan natuurlijk de vaste tentoonstelling worden bekeken.

Bij het Flower Art Museum wordt het bloemwerk verzorgd door Marloes Joore, Richard Mos en Gaia Wayman. In het museum is de (kunst)tentoonstelling Flowers & Fashion met werk van elf kunstenaars. Zaterdag 2 oktober geven Marloes Joore en Michelle van der Linden herfstworkshops. Voor kinderen zijn er het hele weekend mini-workshops en speurtochten. Beide musea hebben in de tuin kunstwerken met het thema De Elementen, waaronder Sogetsu Ikebana objecten.

Bij de nieuwe bloemenattractie FloriWorld (geopend in 2020) is bloemwerk te zien van onder andere Inge Quint. FloriWorld laat bezoekers de magie van bloemen en planten ervaren door een interactieve bezoekervaring. Een leuk en bijzonder uitstapje voor jong en oud!

Muziek tussen de bloemen

Een extra activiteit vindt plaats op zaterdagavond 2 oktober. In de veilingzaal van de Historische Tuin spelen Hein Meijer en Bart Landstra dan het concert ‘Blues tussen de bloemen’. Een aanrader voor de liefhebbers van onvervalste bluesmuziek. Het concert begint om 20.00 uur. Tickets zijn online verkrijgbaar.

Entree

De meeste activiteiten van het Flower Weekend zijn in het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 oktober. De locaties zijn toegankelijk voor de normale entreeprijzen. Wie alle drie de locaties wil bezoeken kan aan de kassa een goedkoper combiticket kopen. Maandag 4 oktober zijn de Historische Tuin en het Flower Art Museum exclusief open voor groepsbezoeken op afspraak. Dinsdag 5 oktober zijn deze twee musea ook open voor publiek en is de laatste dag dat het bloemwerk bewonderd kan worden.

Alle informatie over programma, openingstijden en prijzen staat op www.aalsmeerflowerfestival.nl