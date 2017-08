Flower Power wint hoofdprijs Bouwdorp De Ronde Venen

De Ronde Venen – Romee, Floun, Nynke, Melanie en Kjell van Flower Power, de prijswinnaars van zowel de 1e prijs als de originaliteitsprijs Bouwdorp De Ronde Venen willen heel graag alle vrijwilligers bedanken voor hun enorme inzet voor het Bouwdorp. Zonder deze vrijwilligers was het niet mogelijk Bouwdorp te organiseren. Zelfs in de stromende regen bleven ze de teams helpen met het bouwen van de hutten, het bedenken van leuke spellen en zorgen dat niemand honger of dorst had. Dank jullie wel en tot volgend jaar!