Floretschermer Daniël Giacon 49e in Parijs

Aalsmeer – In Nederland is schermen een kleine sport. Toch is er een floretschermer die met de wereldtop meekomt. Zijn naam is Daniël Giacon en hij woont in Aalsmeer.

Na anderhalf jaar zonder grote toernooien door de COVID-19 pandemie vond er van 14 tot 16 januari voor het eerst sinds 2020 weer een wereldbeker wedstrijd plaats voor de heren op het wapen floret: de Challenge International de Paris (CIP). Giacon van SchermCentrum Amsterdam was net op tijd volledig hersteld van een knieblessure en kon afreizen naar Parijs.

Op vrijdag 14 januari was de voorronde van het individuele toernooi. Giacon won vijf partijen in de poulefase en verloor er één. Daarmee ging hij niet rechtstreeks naar het hoofdtoernooi, maar had hij met een 12e plaats op het geschoonde tableau een vrijstelling voor Tableau 256. In zijn eerste eliminatiepartij trof hij een ander lid van het Nederlandse team en trainingsmaatje Yuno. Giacon won overtuigend en nam met een overwinning op de Argentijn Marino de laatste hobbel naar het hoofdtoernooi met 64 schermers. Coach Nivard zegt hierover: “Daniël Giacon laat zien dat hij terug is op het wereldniveau na zijn blessure. We gaan nu verder werken aan de laatste details.”

Op zaterdag trad de Aalsmeerder aan tegen de Oostenrijker Poscharnig. Giacon wist in een spannende partij de stand tot twee keer toe vanuit een achterstand gelijk te trekken, maar hij kon niet voor een stunt zorgen, zoals hij deed in 2018. De eindstand was 15-13 in het voordeel van zijn opponent en daarmee behaalde de regerend Nederlands kampioen op floret de 49e plaats.

“Ik ben heel blij dat er eindelijk weer een World Cup was. Natuurlijk was ik graag nog verder gekomen, maar ik heb in elk geval het hoofdtoernooi gehaald en het voelde goed om me weer te meten met de top. Ik had het echt gemist”, aldus Giacon.

Het ultieme doel van de 21-jarige student is deelname aan de Olympische Spelen in Parijs in 2024: “Ik zet alles op alles om deel te kunnen nemen aan de Spelen in Parijs en moet daarvoor aan zoveel mogelijk World Cups en Grand Prix meedoen om een goede positie op de wereldranglijst te krijgen. Omdat ik studeer en veel train heb ik geen inkomsten, maar ik moet wel alle kosten voor toernooien zelf betalen. Daarom zoek ik sponsors. Je kunt mij nu financieel helpen op mijn reis naar Parijs via mijn crowdfundingsactie op Talentboek. Je donatie is dan fiscaal aftrekbaar omdat Talentboek een ANBI-status heeft. Op mijn website www.danielgiacon.nl staat meer informatie over sponsoring en een link naar Talentboek.”

Fotograaf: Pavia