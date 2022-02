Floretschermer Daniël Giacon 48ste op wereldbekertoernooi

Aalsmeer – Van 25 tot en met 27 februari vond in Caïro een wereldbekertoernooi floretschermen voor heren plaats. Dit was de tweede wereldbeker van het seizoen nadat alle toernooien meer dan een jaar hadden stilgelegen door de pandemie. Daniël Giacon van Schermcentrum Amsterdam schermde op vrijdag een goede pouleronde met slechts één verliespartij. Daarmee had hij een vrijstelling voor de eerste eliminatieronde. Met een 15-12 winst op de Kroaat Files stelde hij een plaats veilig op het hoofdtoernooi. De 21-jarige schermer uit Aalsmeer trof op zaterdag bij de beste 64 schermers de Turk Minuto. Lange tijd ging de partij gelijk op, maar uiteindelijk verloor Giacon met 11-15. Hij eindigde op de 48e plaats en behaalde daarmee 2 punten op de wereldranglijst.

In januari wist Giacon op de wereldbeker in Parijs ook al het hoofdtoernooi te behalen met bijbehorende ranglijstpunten.

Olympische Spelen

Het ultieme doel van Giacon is deelname aan de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. Daarvoor heeft hij deze ranglijstpunten hard nodig. Hij wil dan ook aan zoveel mogelijk wereldbeker- en Grand Prix wedstrijden meedoen om ranglijstpunten te vergaren. Het probleem is dat voor de Nederlandse schermers alle kosten voor toernooien en trainingsstages voor eigen rekening zijn. Giacon studeert naast zijn schermloopbaan aan de Haagse Hogeschool en heeft nog geen inkomen. Om de wedstrijden, die over de hele wereld plaatsvinden, te kunnen bekostigen is Giacon een crowdfundingsactie op het platform Talentboek (www.talentboek.nl) gestart. Doneren kan al vanaf 5 Euro.

Landenwedstrijd

Op zondag vond de landenwedstrijd plaats. Het Nederlandse equipe, dat als 20e geplaatst was, won de eerste ontmoeting tegen Brazilië en bereikte daarmee voor het eerst de top 16 op een wereldbeker. Na verliespartijen tegen respectievelijk Italië en Georgië, toen winst op Hongarije en tot slot verlies van Duitsland, claimde het Nederlandse equipe uiteindelijk de 14e plaats.

Tijdens de landenwedstrijd werd geschiedenis geschreven door het equipe uit Oekraïne. De schermers waren al in Egypte toen de Russische aanval op hun land plaatsvond. Tijdens de landenwedstrijd waren ze voor de tweede ronde geplaatst tegen Rusland. Voorafgaand aan de partij gaven zij een verklaring af dat ze in de huidige situatie niet tegen Rusland konden spelen en trokken zich onder luid applaus terug van het toernooi.

Foto: Floretschermer Daniël Giacon. Foto: Emmy Beijlen