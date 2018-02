Flitspaal Mijdrecht (N201) gaat aan

Mijdrecht – De flitspaal op de N201 in Mijdrecht, op de kruising met de Veenweg gaat binnenkort aan. Deze flitspaal controleert op het naleven van de maximum snelheid en het door rood licht rijden. Bestuurders riskeren een boete bij overtreding van de verkeersregels.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten deze flitspaal te plaatsen nadat zowel de provincie Utrecht als wegbeheerder als de politie hebben aangegeven dat de verkeerssituatie ter plekke niet veilig genoeg is. Op de N201 door Mijdrecht rijdt veel verkeer en er wordt regelmatig door rood licht gereden. Vooral fietsers lopen hierdoor een groot veiligheidsrisico. Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Met de controle op zowel snelheid als de verkeerslichten wordt verwacht dat de veiligheid op deze weg toeneemt.

Getest

In de afgelopen periode is de flitspaal getest. Zo is uitgebreid gecontroleerd of de kentekens op de flitsfoto’s goed te lezen zijn en of de juiste snelheid wordt vermeld. De paal staat straks 24 uur per dag aan en foto’s van overtredingen worden direct verwerkt door het CJIB. Een automobilist die te hard en door rood rijdt, krijgt twee boetes: één voor snelheid en één voor rijden door rood licht. Na maximaal drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie op de N201 in Mijdrecht verbeterd is. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan na overleg met de politie en de provincie of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.