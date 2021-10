Finalist OvhJ Pim van Zwieten: “De hele dag zie ik blije mensen”

‘De hele dag zie ik blije mensen’

Aalsmeer – Samen met zijn vader is Pim van Zwieten op 1 augustus 1989 de drukkerij begonnen op de kop van de Oosteinderweg tegenover het Amsterdamse Bos. Een goedlopend bedrijf dat door de jaren heen een ontwikkeling van vernieuwing doormaakte. De machines en technieken werden steeds geavanceerder en Social Media gingen een rol spelen die niet altijd in het voordeel van de drukkerij uitvielen. Vijf jaar geleden kwam de geslaagde omslag die Pim nu tot finalist van de Onderneming van het Jaar categorie Starter heeft gemaakt.

Van drukker naar horecaman

“Het was niet zo dat ik het drukkersvak helemaal wilde verlaten, maar ik had toch ook de behoefte om iets totaal anders te gaan doen. Ik ventileerde bij vrienden en familie dat ik wel een lunchroom zou willen beginnen. Dit is toch de perfecte plek, met het Amsterdamse Bos aan de overkant, waar wandelaars, kampeerders en ruiters komen. Nadat ik eerst door een aantal mensen voor gek werd verklaard kreeg ik toch ook veel bijval. Dus diende ik een plan in bij de gemeente Amstelveen en Aalsmeer voor dag horeca.” Pim ging alle diploma’s halen die nodig waren, zocht naar de juist raadgevers en vond die. “Ik wilde als eigenaar beginnen als knecht, dus begon ik als afwasser, vervolgens werd ik gepromoveerd tot toiletschoonmaker en vloerendweiler.” Pim liep het gehele traject door en kan nu wel zeggen dat hij het vak in de vingers heeft. En hij vindt het fantastisch! “De hele dag heb ik blije mensen om mij heen.”

Bruisen van ideeën

Durven uitdagen en lef hebben, dat kan iemand tot een goede ondernemer maken. Maar daarnaast heb je ook iemand nodig die je zo af en toe in de spiegel laat kijken. En daarin heeft Pim in Astrid Nap de allerbeste sparring partner gevonden die hij zich maar kan wensen. “Pim bruist van de ideeën, bij hem krijg je nooit rust en dan ben ik er om te kijken of zijn dromen ook gerealiseerd kunnen worden.” Pim vult Astrid aan: “Je hebt iemand nodig die je op je fouten wijst.” Het blijkt de exacte houding waardoor er nu een goed team samen werkt en de sfeer geweldig is. Dat merken ook de klanten die zich thuis voelen en zeer tevreden zijn over de prijs-kwaliteit verhouding. De appeltaart (van Ons Tweede Thuis) en de taarten van Ruby (ook afkomstig uit Aalsmeer) zijn beroemd. Alleen al het bekijken van de kaart doet je het water in de mond lopen. “Wij proeven eerst alles zelf voor het op de kaart komt, wij gaan voor kwaliteit.” Zo werd de biefstuk goed gekeurd door de buurman die een fervente fijnproever is. Toen de jury van de OvhJ het bedrijf bezocht was er de vraag; ‘wat doen jullie met de afval?’ Die blijkt er niet te zijn want alle borden gaan leeg naar de keuken.

Mooie combi

Wat de sfeer van Lunchlokaal De Drukker zo bijzonder maakt naast het heerlijke ontbijt, de lunch, de blije bediening, zijn de prachtige Heidelberg en de andere nostalgische machines die de ruimte tot een klein museum maken. Zij worden nog dagelijks gebruikt want in zijn hart blijft Pim een drukker en de opdrachten gaan gewoon door. “Juist die combi, de creatieve afwisseling maakt het zo leuk.” Om als finalist op 12 november naar The Beach te mogen, waar de finale van de OvhJ wordt gehouden, zien Pim en het team als een bekroning. “Wij zijn nu een jaar bezig en hebben met elkaar een mooi bedrijf opgebouwd.”

Janna van Zon