Finalist OvhJ Bosman Van Zaal: ‘Wij hebben een ambitieus doel’

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Het is hard gegaan met de innovatie in de tuinbouw branche. In 1921 werden er alleen nog houten kassen gebouwd, had men van footprints nog nooit gehoord. Werden de rozen nog met de hand gesneden, inmiddels is het hout allang vervangen door andere materialen en hebben robots dit zware werk van rozen snijden overgenomen. En daar blijft het niet bij, want de toekomst is gericht op de autonome – zelfsturende – kas en die tijd komt eerder dan voor mogelijk werd gehouden!

Kwekerszonen

De Finalisten Marco Braam en Arjan Kok van de Onderneming van het jaar (categorie groot) zijn beiden kwekerszonen. Zij hadden echter geen zin in dat 24/7 uur gezwoeg. Dat zij nu net als hun vaders toch 24/7 met hun bedrijf bezig zijn, voelt toch anders. Dat heeft allemaal te maken met de vele uitdagingen, de innovatie, het werken met jonge medewerkers die willen groeien in een internationaal dynamisch bedrijf. Geen verantwoordelijkheid schuwen en een 3D wereld weten te scheppen. Nu gaat het om data en energie neutraal ondernemen. Zo is Tuinbouw nooit saai.

Collega’s en compagnons

Marco Braam en Arjan Kok kennen elkaar vanuit de periode dat Braam stage liep bij Bosman en Kok bij Van Zaal. De bedrijven fuseerden. De mannen werden collega’s en sinds 31 december 2019 compagnons. Hun bedrijf floreerde en de bekendheid groeide mee. En toen was daar in 2017 die vreselijke alles verwoestende brand. “Dat doet wat met de mens”, is eigenlijk het enige wat zij er nu nog over kwijt willen, want inmiddels staat er in het Greenpark een imposant gebouw dat geheel gericht is op de toekomst. De 17.000 vierkante meter vloerverwarming zorgt ’s winters voor warmte en ’s zomers is het er koel. Een hele kostbare investering die nu zeer rendabel is. “Het wordt de kwekers niet gemakkelijk gemaakt en dat stimuleert ons om nieuwe systemen te bedenken. Er zijn vele stappen gemaakt de laatste 20 jaar. In samenwerking met VDL Eindhoven is er de bladkniprobot ontwikkeld voor onder andere de komkommerindustrie.” Van mechanisering naar automatisering. Een laser vervangt het boren en zagen. Het betekent weliswaar minder mensen op werkvloer, daarvoor in de plaats is er de jonge academische generatie die de vooruitgang creëert.

Wereldwijd verspreidt over 37 landen heeft Bosman Van Zaal 350 medewerkers in dienst. “Een mooie club mensen, van academici tot vmbo’ers, van leerling tot leermeester en onze pensionado’s komen nog geregeld kijken. Dat onze medewerkers ons hebben genomineerd betekent veel, het zegt iets over de sfeer van ons bedrijf. Twee jaar geleden zijn wij begonnen aan een mooie toekomst. Het is een marktgedreven industrie en wij hebben een ambitieus doel en willen nog meer uitbreiden naar het buitenland. Hiervoor hebben wij een mooie basis gelegd.”

Foto: Finalisten Marco Braam (links) en Arjan Kok van Bosman Van Zaal.