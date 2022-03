Finale BeNe League met Green Park Aalsmeer

Aalsmeer/Den Bosch – Aanstaande zaterdag 26 en zondag 27 maart wordt in de Maaspoort Den Bosch gestreden om het kampioenschap van de BeNe League Handbal. Tijdens de Final Four strijden de vier beste teams om de titel. Achilles Bocholt heeft de reguliere competitie als eerste afgesloten. Op de tweede plek eindigde Kembit Lions.

De ploeg uit Sittard/Geleen gaat het opnemen tegen hun grote rivaal uit Nederland: Green Park Aalsmeer. De andere finale is een Belgisch onderonsje. Titelverdediger Bocholt speelt tegen Sporting Pelt (vierde in de reguliere competitie) om een plek in de finale. Deze wedstrijd begint zaterdag om 13.30 uur. Vervolgens gaan vanaf 16.00 uur Kembit Lions en Green Park Aalsmeer de strijd om een finaleplek met elkaar aan. De finale is op zondag en begint om 16.00 uur.

Green Park Aalsmeer aanmoedigen? Tickets zijn te koop aan de kassa van sporthal Maasport.