Filmhuis Mijdrecht: meer dan film alleen

Mijdrecht – Vier maanden geleden opende burgemeester Maarten Divendal met de film ‘En Fanfare’ begeleid door het Amstel Blazers Collectief de deuren van Filmhuis Mijdrecht. Sindsdien is er iets bijzonders ontstaan in ‘t Oude Parochiehuis.

“Met veel plezier kijk ik terug op een vliegende start”, vertelt Alex Wolf, initiatiefnemer van het eerste uur. “Voordat we in september begonnen, was het spannend. Slaat een filmhuis in Mijdrecht aan? De toestroom en het enthousiasme van de vrijwilligers was een eerste indicatie voor succes. Een uitverkochte zaal bij de opening was de bevestiging. En daarna werd het alleen maar leuker.”

En hoe. Bijna elke maand zit de zaal één of zelfs twee keer helemaal vol. Films als ‘The Salt Path’, ‘Conclave’, ‘Monsieur Aznavour’ en ‘Heldin’ trokken veel publiek, maar de documentaire ‘Hoop in de Hoep’ spande de kroon.

Topgeluid in ’t Oude Parochiehuis

‘t Oude Parochiehuis blijkt een prima locatie voor filmavonden. “Bij de eerste test had ik al een goed gevoel, ook door het geluid”, herinnert Alex zich. “Als test keken we met een paar vrijwilligers naar ‘Top Gun’. Wat een goed beeld en geluid kregen we daar te zien en te horen. Ruud Keizer van ’t Oude Parochiehuis én AV-profes-sional blijkt met zijn technische kennis van de apparatuur een waardevolle aanvulling op het team. Sowieso is het prettig samenwerken met de mensen van ’t Oude Parochiehuis.”

Improviseren en organiseren

De documentaire ‘Hoop in de Hoep’ over de Ronde Hoep werd een ongekend succes: vier keer op rij uitverkocht, telkens binnen 48 uur. “Dat heeft ons overvallen”, klinkt het enthousiast. “Elke keer in ‘no time’ uitverkocht. Dus nog maar weer een extra voorstelling ingepland. En nog één. Wat daarbij heel fijn is: het zijn steeds allemaal verschillende mensen. Daardoor kreeg de bekendheid van het filmhuis een mooie boost. Die extra voorstellingen vielen buiten het reguliere donderdagavondprogramma. Dus je moet organiseren en improviseren. Maar dat was met de inzet en flexibiliteit van de vrijwilligers eigenlijk zo geregeld. Dan word je met zijn allen toch heel trots op hoe we dat samendoen.”

Zorgvuldig gekozen films

De programmacommissie gaat niet over één nacht ijs: recensies worden uitgeplozen, films bezocht en maandelijks trekken de programmeurs naar een filmbeurs. “Het lijkt erop dat we aardig in de roos schieten.” Ook voor serieuze films zoals ‘Seed’ of ‘The Sacred Fig’ blijkt ruimte. Voor Alex Wolf persoonlijk een favoriet: ‘Ik heb echt een kick gekregen van de volle zaal bij die film. Ook voor zo’n maatschappij-kritische film is dus plek in ons dorp.”

Ontmoeten dichtbij huis

“Het is gewoon leuk om iets aan het cultuuraanbod van Mijdrecht toe te voegen. En lekker dichtbij huis naar de film te kunnen gaan. Veel bezoekers vinden dat een meerwaarde. Maar het gaat om meer dan film alleen. Een bezoekster had ooit dansles in ‘t Oude Parochiehuis en ontmoette er na jaren bij de film plotseling een jeugdvriendin. “Mensen komen ook om elkaar te ontmoeten, een praatje te maken, een glaasje wijn te drinken. Daar gaat het bij het filmhuis óók om.”

Meer informatie: www.filmhuismijdrecht.nl.

Op de foto: Alex Wolf, initiatiefnemer van het eerste uur. Foto: aangeleverd.