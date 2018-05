Files door storing aan Aalsmeerderbrug

Aalsmeer – De Aalsmeerderbrug over de Ringvaart heeft dinsdagmiddag 8 mei een flinke poos in storing gestaan door het warme weer. De brug delen gingen niet helemaal terug in het wegdek.

Om het euvel te verhelpen is gestart met het nat spuiten van de brug. De verwachting rond half vijf was dat het nog wel enkele uren zou kunnen gaan duren voordat er weer verkeer over de brug zou kunnen. Even na vijf uur kon de brug gelukkig weer open gesteld worden voor het verkeer.

Al het verkeer richting Aalsmeer werd omgeleid. De politie kreeg hierbij hulp van medewerkers van de provincie. Het leverde flinke files op vanuit Hoofddorp en Schiphol.

Het verkeer richting Schiphol kon na koeling van de brug wel al vrij snel verder rijden.

Foto: VTF – Vivian Tusveld