Fikse brand in bedrijf De Kwakel

De Kwakel – Op vrijdagavond 5 mei iets na half tien in de avond is brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de bedrijvenweg in De Kwakel. Het betreft een loods van een bedrijf dat technische systemen ontwikkeld voor de tuinbouwindustrie.

Bij de hevig uitslaande brand kwam veel rook vrij. Mensen die last hadden van de rook is daarom geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Ook de Noordzuid-route is vanwege de hoge vlammen enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest. Er zijn, afgezien van de rook, in het gebied rondom de brand geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.

Vanaf elf uur nam de rookintensiteit sterk af. Omstreeks half twaalf was de brand onder controle en kon gestart worden met nablussen. Door de snelle inzet en hulp van omliggende brandweerkorpsen is de brand beperkt gebleven tot de loods. Het betreffende bedrijfspand raakte zwaar beschadigd. Er zijn bij de brand gelukkig geen mensen gewond geraakt. Eigenaar Bosman Van Zaal laat in een reactie weten blij te zijn met de grote opkomst van diverse korpsen: “Door snel optreden van de brandweer is de schade beperkt gebleven. Wij gaan hard aan de slag om het werk te kunnen hervatten.”

Het is onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.

Foto: Marco Carels