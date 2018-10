Mijdrecht – De Rondweg in Mijdrecht is vrijdagavond lange tijd afgesloten geweest in verband met een ongeluk wegens een aanrijding met een fietsster en een lijnbus. Bij de oversteekplaats bij de coffeeshop stak een fietsster over en werd vermoedelijk over het hoofd gezien door de chauffeur van de lijnbus. De vrouw raakte gewond en is met een ziekenauto naar een ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.