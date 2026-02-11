Fietsschouw DUS! toont aan: verkeersveiligheid Uithoorn en De Kwakel onder druk

Uithoorn/De Kwakel – Naar aanleiding van toenemende signalen van bewoners over verkeersonveilige situaties in Uithoorn en De Kwakel, hebben Pim Boswijk, fractie DUS! en Gert Ossenkoppele, bestuursvoorzitter DUS! diverse locaties bezocht. Tijdens deze schouw lag de nadruk op de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers.

Bij hun bezoeken, waaronder aan het Winkelcentrum Zijdelwaard, werden tal van knelpunten vastgesteld. Bekende probleemlocaties zoals het Amstelplein en de rotonde Maximalaan/Laan van Meerwijk bleken nog altijd risicovol, maar ook minder opvallende plekken zoals het Zijdelveld en de oversteek bij de Uithoornlijn op de Klucht gaven aanleiding tot zorg. Rond het Zijdelwaardplein spelen bovendien problemen met bevoorrading, fietsverkeer op stoepen en een onduidelijke inrichting van het parkeerterrein.

Boswijk en Ossenkoppele concluderen, dat op meerdere locaties de scheiding tussen voetgangers en fietsers onduidelijk is en dat handhaving tekortschiet, onder meer bij foutparkeren en snelheidsovertredingen.

DUS! doet een reeks aanbevelingen. Op korte termijn pleiten zij voor betere verlichting, intensievere handhaving, heldere markering bij oversteekplaatsen en het wegnemen van obstakels op het Zijdelwaardplein. Op de langere termijn wordt onder meer gedacht aan herinrichting van rotondes en kruispunten, uitbreiding van fietsvoorzieningen, snelheidsremmende maatregelen en zelfs het aanwijzen van meer 30 km/uur-zones.

De schouw maakt duidelijk dat de zorgen van bewoners terecht zijn. “Er is sprake van structurele problemen op het gebied van verkeersveiligheid, onderhoud en handhaving”, staat in het rapport. Het rapport is per mail toegestuurd aan de verantwoordelijke wethouder Jan Hazen en de verkeersdeskundige.

Op de foto: Boswijk en Ossenkoppele concluderen, dat op meerdere locaties de scheiding tussen voetgangers en fietsers onduidelijk is en dat handhaving tekortschiet, onder meer bij foutparkeren en snelheidsovertredingen. Foto: aangeleverd.